Oxenfree, il videogioco indie diventa una serie televisiva live-action senza Skybound

Anni fa, la Skybound Entertainmnet aveva annunciato l'avvio di una partnership con i ragazzi di Night School Studios per lo sviluppo di un franchise multi-mediale dedicato al loro straordinario videogioco indipendente, Oxenfree, e arriva oggi la notizia che effettivamente il titolo diverrà una serie televisiva.

Il fatto è che sembra che la società di produzione di Robert Kirkman sia rimasta fuori dai giochi, dato che allo sviluppo del progetto ci penserà direttamente il team di Night School Studios. A tal proposito, anzi, Adam Hines, co-fondatore della software house, ha parlato dell'affair Skybound a Digital Trends:



"All'epoca eravamo uno studio così piccolo: eravamo appena quattro o cinque persone quando lavoravamo alla maggior parte delle cose di Skybound. Potevamo sentire quella spinta e quel tipo di trazione creativa nel distogliere la nostra attenzione da ciò che era veramente importante. E questa ritrovata concentrazione sta rendendo davvero magico e unico il nostro nuovo videogioco. In quel momento era davvero difficile per noi".



E continua: "Detto questo, la buona notizia è che il progetto andrà avanti con un altro gruppo, ed è probabile che sarà una serie tv. Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli da annunciare, ma posso dirvi che abbiamo cominciato a lavorarci già a metà dello scorso anno. È un adattamento del gioco ma ci sono una serie di nuove variabili da considerare. Siamo davvero entusiasti".



Vi lasciamo alla recensione di Oxenfree.