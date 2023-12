Ozark, le 10 morti più devastanti: la nostra classifica

Ozark, acclamato crime drama di Netflix con protagonisti Jason Bateman e Laura Linney, si è concluso nel 2022. Tuttavia, i fan della serie stanno continuando a discuterne appassionatamente a causa delle sue numerose uccisioni e dei momenti che non solo hanno definito lo stile caratteristico dello show, ma ne hanno caratterizzato anche la qualità.

Il fascino della serie risiede anche in quei personaggi intricati e nelle loro morti davvero brutali, che illustrano il pericolo pervasivo e l'imprevedibilità del mondo in cui vivono. A differenza di un personaggio come Buddy (Harris Yulin), che va incontro a un finale pacifico, alcuni individui hanno dovuto affrontare una fine imprevista, anche quando i fan erano convinti che sarebbero rimasti al sicuro fino alla fine. Nel frattempo, si parla ancora di possibile spin-off per Ozark dopo il successo della serie.

John Nix, noto anche come sceriffo Nix (Robert C. Treveiler), appare come antagonista ricorrente nella serie. Proprio quando lo sceriffo Nix è sul punto di fare qualcosa di giusto, incontra un destino piuttosto sfortunato per mano di Javi (Alfonso Herrera). In un momento di tensione, Javi alza il volume della musica classica prima di sparare rapidamente a John al petto e alla testa vicino alla porta.

Su queste pagine potete leggere la recensione del finale di Ozark.

L'agente Roy Petty (Jason Butler Harner) è un agente dell'FBI imprevedibile e irascibile. È incaricato di indagare sulle attività di riciclaggio di denaro della famiglia Byrde per il cartello Navarro negli Ozark. Sebbene non abbia paura di usare la manipolazione e il ricatto per raggiungere i suoi obiettivi, è anche ferocemente protettivo nei confronti di sua madre, che lotta contro la tossicodipendenza. La morte di Petty non ha generato molto dolore, ma è arrivata all'improvviso, soprattutto quando era quasi fuori dalla vita a Ozark e dai Byrde.

Ben (Tom Pelphrey) è il fratello di Wendy (Laura Linney), che fa la sua prima apparizione solo nella terza stagione. Lavora come supplente e si arrabbia quando uno dei suoi studenti riceve una foto compromettente che viene inviata a tutta la classe. Quando si riunisce alla famiglia della sorella a Ozark, Ben e Ruth hanno una relazione sentimentale. La morte di Ben diventa abbastanza prevedibile dopo il confronto con Helen (Janet McTeer), che lo rende chiaramente un peso. Mentre il modo in cui muore non viene mostrato sullo schermo e non è sorprendente, ciò che è veramente scioccante e agghiacciante è il fatto che la sua stessa sorella, Wendy, decida di tradirlo per proteggere la sua famiglia.

Jacob Snell (Peter Mullan) è un affermato signore del crimine locale, noto per il suo temperamento composto rispetto alla moglie Darlene (Lisa Emery). La vera malvagità di Darlene emerge quando Jacob si oppone a lei e sceglie di cedere alle richieste dei Byrde. Proprio quando è sul punto di porre fine alla sua vita nel bosco, improvvisamente si rende conto che qualcosa non va. Crolla a terra, rendendosi conto di essere stato avvelenato da sua moglie. Nonostante l'agonia, riesce in qualche modo a ridere dell'astuzia di Darlene, professandole il suo amore negli ultimi istanti.

Russ (Marc Menchaca) è il padre di Wyatt e Three Langmore e funge da antagonista della prima stagione. È gay dichiarato coinvolto in una relazione con un agente dell'FBI che sta cercando di scoprire informazioni incriminanti sui Byrde. Boyd (Christopher James Baker) ha meno tempo sullo schermo rispetto al fratello e vive in un parcheggio per roulotte con Russ, la nipote e i nipoti. Quando si tratta di proteggere Marty e di garantire il proprio futuro, Ruth si trova di fronte a una scelta straziante. Mette in funzione il molo per fulminare gli zii, mettendo in atto lo stesso piano che aveva ideato inizialmente per Marty. La serie si spinge addirittura oltre, mostrando i resti carbonizzati degli zii quando Marty si reca al molo per indagare.

Mason Young (Michael Mosley) è l'ex pastore di una congregazione. Inoltre, ha uno degli archi narrativi più tragici della serie, insieme a suo figlio. Quando Mason diventa violento, un colpo di pistola accidentale al collo pone fine alla sua vita, lasciandolo morire dissanguato nella sua stessa cantina. È una scena raccapricciante che colpisce profondamente Marty, ma non è certo la prima o la più orribile morte che dovrà affrontare nella serie.

Gary Silverberg (Bruce Altman) è l'avvocato di Wendy e suo ex amante nell'episodio pilota della serie. Quando Wendy gli confida la situazione disastrosa in cui si trovano lei e Marty, Gary suggerisce di svuotare i conti per recuperare il possibile. Purtroppo, Del (Esai Morales) individua l'appartamento di Gary e lo picchia brutalmente. Quando Marty si avvicina all'edificio, si trova di fronte alla vista orribile del corpo senza vita di Gary che precipita dal grattacielo e si schianta sul marciapiede proprio di fronte a lui.

Camino Del Rio o Del, l'antagonista principale della prima stagione, è un tenente del cartello Navarro dal cuore di pietra. Quando Martin Byrde fa rubare alla sua banda milioni di dollari dai loro loschi affari, si caccia in grossi guai. Sebbene Del sia stato presente solo per la prima stagione, la sua scioccante scomparsa ha lasciato un segno indelebile nel pubblico. È entrato in casa della famiglia Snell senza avere la minima idea delle loro stranezze. Darlene non perde tempo ed estrae il suo fucile, sparando a Del in testa dopo averlo chiamato "bifolco".

Darlene Snell è nota per sua tendenza a compiere azioni violente. Il suo personaggio è uno dei più imprevedibili della serie. Al contrario, il suo secondo marito, Wyatt Langmore, è un individuo più equilibrato e composto. Darlene e Wyatt tornano a casa dopo il matrimonio, solo per trovare un visitatore sgradito, Javi, che ha già dimostrato ai fan la sua natura impulsiva. Nonostante la famosa impulsività di Darlene, la sua morte avviene per mano di qualcuno altrettanto impulsivo. In questa sfortunata situazione, Darlene riesce a pronunciare solo poche parole prima che Javi le spari. È ancora più straziante assistere alla morte di una persona gentile come Wyatt, che paga per i peccati commessi dalla moglie.

Helen Pierce è un avvocato di Chicago incaricato di rappresentare il cartello della droga Navarro e assume il ruolo di antagonista centrale nella seconda e terza stagione. Dopo la scomparsa di Del, Helen viene incaricata di gestire gli affari di Marty e di supervisionare la situazione dei 50 milioni di dollari. Un importante colpo di scena in Ozark si verifica quando i Byrde, insieme a Helen, arrivano in Messico per un incontro con Navarro per discutere del futuro del cartello. A loro insaputa, Navarro procede all'esecuzione di Helen proprio davanti ai loro occhi. È una morte rapida ma macabra, resa ancora più orribile dal modo in cui il suo sangue schizza su Wendy e Marty, attoniti, mentre lei crolla a terra.