Ozark 4, Alfonso Herrera avvisa i fan: 'Preparatevi a un finale inimmaginabile'

I fan dello show Netflix Ozark non sono pronti a ciò che si troveranno di fronte, stando a quanto afferma Alfonso Herrera, l'attore che interpreta uno dei protagonisti della serie thriller che tra pochi giorni giungerà alla conclusione con gli ultimi 7 episodi della quarta e ultima stagione.

Alla vigilia del debutto della parte 2 di Ozark 4, l'interprete del personaggio di Javier Elizondro (meglio noto come Javi) ha raccontato a TVLine che le puntate finali di Ozark provocheranno shock, paura e incredulità negli spettatori.

"La prima parte era niente in confronto. Non potete nemmeno immaginare come andrà la parte 2" ha detto Herrera nell'intervista. "Ricordo quando abbiamo letto il copione dell'ultimo episodio, è stato sconvolgente! I fan saranno contenti e davvero entusiasti".

Il finale di metà stagione di Ozark 4 aveva posto le basi per un epico scontro tra l'erede del cartello dei Navarro, Javi, e la Ruth di Julia Garner, la cui sete di vendetta era protagonista del teaser di Ozark 4: "Ruth è davvero arrabbiata e Javi non è del tutto consapevole di quanto sia pericolosa" ha raccontato l'attore, anticipando che "qualcuno dall'alto" potrebbe complicare le cose.

Se le cose dovessero finire male per Ruth Langmore, probabilmente il personaggio più amato di Ozark, Herrera sa che potrebbe diventare il nemico principale di tutti i fan della serie Netflix: "Dovrò rifugiarmi su un'isola remota in mezzo al Pacifico" ha scherzato l'attore. "Cercherò un posto dove trasferirmi".

Nei giorni scorsi anche l'attore e regista Jason Bateman ha anticipato dettagli sul finale di Ozark 4, che sicuramente non ci farà mancare dei colpi di scena: ospite dello show serale di Jimmy Fallon, Bateman ha rivelato che la famiglia Byrde potrebbe avere una sorta di lieto fine: "Spero che il pubblico penserà che siamo riusciti a trovare un equilibrio con un lieto fine... non del tutto lieto".