Ozark 4, in arrivo la Parte 2: nel nuovo teaser Netflix svela la data d'uscita!

E' ufficialmente in arrivo la seconda parte della quarta e ultima stagione di Ozark, il pluripremiato drama di Netflix. Il nuovo teaser, focalizzato sul personaggio di Ruth Langmore (Julia Garner) annuncia l'attesa data d'uscita dei 7 episodi conclusivi!

Si avvicina il finale di Ozark: la seconda metà della stagione 4 debutterà su Netflix il 29 aprile. Il colosso dello streaming ha annunciato la data d'uscita nel nuovo teaser che potete vedere in testa all'articolo: protagonista la Ruth magistralmente interpretata da Julia Garner.

"I miei traumi infantili non sono come i vostri" afferma Ruth, nel voiceover che fa da sottofondo alle prime immagini di questi 7 nuovi episodi. "Sono una maledetta Langmore. E quindi, la violenza e la morte nel caso di un Langmore non arrivano mai troppo tardi". Il teaser si chiude con la frase a schermo "La fine arriva prima di quanto pensi".

La prima parte di Ozark 4 aveva debuttato a fine gennaio, con Marty e Wendy in cerca della scalata all'impero dei Navarro.

In quell'occasione, lo showrunner Chris Mundy aveva spiegato le ragioni per cui la stagione conclusiva di Ozark è stata divisa a metà, a differenza delle altre, rivelando che c'era in ballo la possibilità di chiudere lo show con una quinta stagione: "Poi Netflix ci ha proposto di concludere la serie con una stagione 4 più lunga, divisa a metà, e ci è sembrato perfetto. In questo modo abbiamo fatto sì che ci fosse una completezza nei primi 7 episodi e nella seconda metà, anche se si tratta di un unico continuum".

"Dieci episodi non sarebbero stati abbastanza per raccontare la storia come avremmo voluto" ha proseguito Mundy. "Qualunque numero di episodi tra i 10 e i 20 per me andava bene".

Lo showrunner ha rivelato anche qualche anticipazione sul tragico finale di Ozark 4: "La parte finale della serie si focalizzerà in tutto e per tutto su Marty e Wendy e sul loro matrimonio" ha dichiarato Chris Mundy. "Gli ultimi sette episodi per i Byrde saranno una prova: dovranno domandarsi fino a che punto sono disposti ad arrivare, fino a che punto sarà sicuro continuare a fare questo gioco e quando arriverà l'ora per uscire di scena".