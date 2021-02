Ozark 4, Bruce Davison entra nel cast dell'ultima stagione in un ruolo ricorrente

Bruce Davison ( X-Men, Che mi dici di Willy?) è entrato nel cast della quarta e ultima stagione della serie Netflix Ozark in un ruolo ricorrente. Lo show con protagonista Jason Bateman si appresta a concludersi con una stagione finale di 14 episodi.

Creata da Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark è ambientato ai giorni nostri e segue il viaggio della famiglia Byrde dalla loro normale vita suburbana di Chicago alla loro pericolosa impresa criminale in un villaggio turistico nelle Ozark Mountains del Missouri. La serie esplora il capitalismo, le dinamiche familiari e la sopravvivenza attraverso gli occhi degli americani comuni.



Davison interpreterà un potente senatore statunitense dell'Illinois in pensione di nome Randall Schafer. L'ex legislatore sarebbe abituato a fare le cose a modo suo non è sempre facile conquistare..ma, al giusto prezzo…Schafer potrebbe essere un feroce alleato per Marty Byrde (Jason Bateman) ma questo significa che potrebbe essere anche un temuto nemico.



L’ultima stagione sarà composta da 14 episodi (due mezze stagioni di sette episodi), Davison si unisce a una serie di nuove aggiunte al cast dell'ultima stagione quali Alfonso Herrera (L'Esorcista), Adam Rothenberg (Ripper Street), Bruno Bichir (Narcos), CC Castillo (True Detective), Eric Ladin (Ananbelle) e Katrina Lenk (The Band's Visit) che sono stati scelti in ruoli ricorrenti.



Chris Mundy torna come showrunner, scrittore e produttore esecutivo per la quarta stagione. Bateman, Mark Williams, John Shiban, Patrick Markey e Bill Dubuque saranno anche produttori esecutivi.



Davison ha ricevuto una nomination all'Oscar come attore non protagonista e ha vinto un Golden Globe per Che mi dici di Willy?. I suoi crediti cinematografici includono X-Men, Justice League: Crisis on Two Earths, Le streghe di Salem e Insidious - L'ultima chiave.



Scoprite che cosa ha detto Jason Bateman sul finale di stagione di Ozark e date un'occhiata al nostro approfondimento sulle 8 serie da guardare se avete amato Ozark.