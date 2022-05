Ozark 4, gli episodi finali: Jason Bateman ringrazia i fan della serie Netflix

Regista, produttore e protagonista di Ozark, Jason Bateman ha ringraziato tutti gli spettatori per il supporto allo show in questi anni, all'indomani dell'esordio su Netflix degli ultimi 7 episodi che chiudono la quarta e ultima stagione. Ecco il contenuto del suo messaggio d'affetto ai fan!

Già noto al grande pubblico per una lunga carriera in ruoli comici come quelli dei film Come ammazzare il capo e della serie TV Arrested Development, Bateman ha drasticamente cambiato genere con la serie Netflix Ozark, dando prova delle sue abilità in una produzione più cupa e drammatica nel ruolo di Marty Byrde, un consulente finanziario di Chicago che si ritrova invischiato in affari loschi con il cartello messicano dei Navarro.

Nelle varie stagioni di Ozark abbiamo visto la famiglia Byrde doversi adattare a una nuova vita sulle rive del lago di Ozark, in Missouri, alle prese con le richieste sempre più impegnative del cartello e il tentativo di integrarsi nella piccola comunità, alquanto ostile ai nuovi arrivati.

La quarta e ultima stagione di Ozark è uscita in due parti: i primi 7 episodi hanno debuttato a gennaio 2022, segnando un nuovo record per Netflix, mentre le 7 puntate conclusive che daranno una giusta conclusione a Ozark 4 sono disponibili in streaming su Netflix dal 29 aprile.

Nelle scorse ore, in concomitanza con il debutto degli episodi finali, Jason Bateman ha inviato un messaggio a tutti i fan di Ozark dal suo profilo Twitter: "Volevo solo salutarvi e dire un sincero grazie a tutte quelle belle persone che hanno dato a Ozark un posto nelle loro vite negli scorsi anni. Grazie per aver apprezzato ciò che abbiamo amato fare per tutti voi!" ha scritto l'attore nel tweet che potete vedere a fine articolo.

Nei giorni precedenti, Bateman aveva partecipato come ospite al Tonight Show di Jimmy Fallon ed aveva rivelato alcune anticipazioni sul finale di Ozark 4, promettendo un lieto fine non del tutto lieto. Nell'attesa di scoprire che cosa riserverà il destino all'intrepida famiglia Byrde, ecco 5 curiosità sulla stagione 4 di Ozark!