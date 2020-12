Ozark 4, Eric Ladin entra nel cast dell'ultima stagione Netflix in un ruolo ricorrente

È stato confermato che il talentuoso Eric Ladin è stato scritturato in un ruolo ricorrente nella quarta e ultima stagione di Ozark, pluri-premiata crime series targata Netflix diretta e interpretata da Jason Bateman dove l'attore vestirà i panni di Kerry, descritto come "un festaiolo di buon cuore ma insopportabile".

In precedenza, erano stati confermati due ritorni e 5 new entry.



Introdotti nel terzo arco narrativo, infatti, Felix Solis, interprete del boss del cartello messicano Omar Novarro, e Damian Young, che veste i panni della mano destro del businessman di Kansas City Charles Wilkes, faranno ritorno nei nuovi episodi con un ruolo ancora più centrale.

Le altre new entry già anticipate sono invece Alfonso Herrera nei panni di Javi Elizonndro, Adam Rothenberg in quelli di Mel Sattem, Bruno Bichir nel ruolo del prete di Navarro, CC Castillo nei panni dello Sceriffo Leigh Guerrero e infine Katrina Lenk nel ruolo di Clare Shaw.

Composta da un totale di 14 episodi divisi in due parti, la quarta stagione della serie Netflix firmerà il capitolo finale del viaggio della famiglia di Byrde dalla loro vita nella periferia di Chicago alla loro impresa criminale nelle Ozark. Jason Bateman, che tornerà per l'ultima volta nei panni di Martin Byrde al fianco di Laura Linney (Wendy Byrde), lo scorso agosto ha stuzzicato la curiosità dei fan per il finale di Ozark.

Qui potete trovare la nostra recensione di Ozark 3.