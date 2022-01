Ozark 4, i fan su Twitter insorgono arrabbiati: 'Stop agli spoiler!'

La prima parte della quinta stagione di Ozark è stata rilasciata su Netflix oggi, venerdì 21 gennaio. Molti fan si sono precipitati a guardare i primi sette episodi ma non tutti hanno potuto fare un binge watching per cui molti hanno chiesto sui social network di non fare spoiler dato che molto è già trapelato.

Basta una semplice ricerca su Google per trovare una sovrabbondanza di spoiler della prima parte dell'ultima stagione di Ozark per cui molti fan hanno usato Twitter per sensibilizzare i follower nel non rivelare niente sugli episodi appena usciti, pena il blocco immediato, potete leggere i tweet in calce alla notizia e se non l'avete ancora fatto date un'occhiata al trailer di Ozark 4.



In un'intervista a The Wrap, lo showrunner Chris Mundy ha spiegato com'è nata la decisione di dividere l'ultima stagione in due parti: "Abbiamo sempre pensato che cinque stagioni fossero il numero giusto. Ma non volevamo ripeterci. Non volevamo che lo spettacolo continuasse perché era uno show televisivo e doveva continuare per forza. Quindi la decisione è sempre stata tra le quattro o cinque stagioni, e poi Netflix ha avuto l'idea di dire: ‘Ne faremo quattro, ma la quarta stagione sarà più lunga e la divideremo in due parti’, ed è stato perfetto".



Mundy ha ritenuto che il formato tradizionale di 10 episodi non fosse sufficiente e che la divisione avrebbe reso giustizia al finale di Ozark. Non ci resta quindi che attendere l’uscita dei restanti sette episodi per capire se questa è stata una decisione giusta, nel frattempo però fateci sapere nei commenti se voi avete già visto la prima parte!