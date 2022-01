Ozark 4, ecco il primo full trailer della stagione finale sul narcotraffico

La quarta sarà anche l'ultima stagione per Ozark, la serie Netflix con Jason Bateman sulla famiglia di riciclatori di denaro più famosa d'america. In questo primo trailer long version li troviamo alle prese con le conseguenze delle loro azioni, mai così a rischio decesso ma anche mai così vicini a uscire definitivamente dal cartello.

È arrivata a quota quattro stagioni uno dei prodotti più curati e interessanti del catalogo Netflix, che negli ultimi anni si è creato il proprio zoccolo duro di affezionati pur non riuscendo a convincere tutto il grande pubblico della piattaforma di streaming. Si ferma insomma prima di essere costretta a fermarsi, convinta di aver esaurito la propria storia e desiderosa di chiudere in bellezza Ozark, o quasi. Un po’ lo stesso sentimento che annataglia la Famiglia Byrde, protagonista della serie.

Li avevamo visti iniziare per caso la loro attività, sotto l’amichevole facciata dei vicini della porta accanto. Trasferitosi con la famiglia in un villaggio turistico nelle Ozark Mountains, Missouri, il protagonista Marty Byrde, un consulente finanziario, si era convinto che quei luoghi, così vasti e così isolati, potessero diventare il centro nevralgico del riciclaggio di denaro sporco per conto dei più sanguinari cartelli d’oltreconfine, quelli messicani.

Intuizione che si era dimostrata geniale e del tutto azzeccata, tanto che quattro stagioni dopo li troviamo coperti, letteralmente sommersi dal denaro che non sanno più come ripulire o dove nascondere. Indissolubilmente legati al pericolosissimo Cartello di Navarro, con la strada spianata dei loro nemici nell’agghiacciante finale della scorsa stagione, ora solo la morte o le autorità possono ostacolarli. Una morte che però, almeno per uno dei quattro che compongono la famiglia, potrebbe arrivare prima di quanto si pensi, a giudicare dalle immagini al cardiopalma di questo primo full trailer.

Marty e Wendy Byrde – interpretata da Laura Linney che è anche co-produttrice esecutiva assieme a Jason Bateman – sono ormai considerati delle celebrità dal capo del cartello Omar Navarro (Felix Solis), messi però di fronte all’aut-aut di abbandonare un'attività che ormai va loro stretta – ma nella quale i giovani figli stanno muovendo i primi passi – solo a patto di riuscire a ottenere un salvacondotto per Omar facendo da intermediari addirittura con l’FBI. O questo, o si ritireranno dal cartello nell’unico altro modo disponibile: dentro un sacco per cadaveri.

Per questa prima metà di episodi – 7 su 14, gli altri seguiranno a breve distanza – lo showrunner Chirs Mundy ha parlato a Deadline riguardo la stagione in arrivo: “Di fronte a tutto quello che gli sta capitando, Marty e Wendy per la prima volta saranno fermamente sulla stessa lunghezza d’onda. Ruth invece sarà in una sorta di ferma opposizione nei loro confronti, perché in fondo tutti devono capire cosa vogliono dalla loro vita. Per la prima volta, penso che i protagonisti potranno fare alcune scelte in libertà e non solo essere reattive alla follia che è intorno a loro. Siamo dell’idea che la fine dello show sia stata in qualche modo preparata. Ma la speranza è che lascerà comunque gli spettatori sorpresi, a bocca aperta”. I primi sette episodi di Ozark arrivano su Netflix il 21 gennaio!