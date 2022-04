Ozark 4, Katrina Lenk sul finale dello show: 'ci saranno colpi di scena dappertutto'

Ozark 4, che ha battuto un nuovo record di streaming su Netflix, va verso la sua conclusione con la seconda parte della quarta e ultima stagione. Ecco le ultime parole di una delle star dello show, Katrina Lenk, che ha anticipato grandi colpi di scena nel finale.

“Ci sono colpi di scena dappertutto. Devi fare quel trucco per essere nel momento giusto perché il tuo personaggio non sa cosa sta per accadere, il che a volte è più facile da realizzare rispetto ad altre volte. Nella prima parte [Claire] sta davvero cercando di trovare la sua posizione e nella seconda lo fa, ma forse non è la posizione che pensava di dover mantenere. Tutti su Ozark sono giocatori di scacchi. Claire non era sicura che avrebbe giocato a scacchi e non credo che conosca tutte le mosse. Sta imparando il gioco mentre lo gioca", le parole dell'attrice.

Lenk ha poi parlato a Variety di come ha ottenuto il ruolo, durante il culmine della pandemia di COVID-19 tramite audizioni su Zoom: “Sono stato ossessionato dallo show ed ero una così grande fan che non avrei mai pensato che mi avrebbero lasciato entrare. Ma ero incuriosita. Mi hanno detto che Claire sarebbe entrata nei panni di suo fratello come capo di questa azienda farmaceutica e che c'era uno scandalo che coinvolgeva suo fratello e il loro coinvolgimento nell'epidemia di oppioidi. È stata coinvolta per riscattare l'azienda e salvare ciò che può per cercare di cambiare le cose".

Per finire, vi lasciamo con la nostra recensione della prima parte di Ozark 4.