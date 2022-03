Ozark 4, Marty e Wendy in cerca di una via d'uscita nel trailer della Parte 2

A un mese esatto dall'esordio su Netflix dei nuovi episodi di Ozark in cui scopriremo le sorti della famiglia Byrde e delle loro losche attività nella rete di malaffare che collega una sperduta meta turistica del Missouri e uno dei principali cartelli messicani.

Dopo il breve teaser di Ozark 4 focalizzato sulla disperata rassegnazione dell'ormai rimasta sola Ruth Langmore, che preannunciava l'imminente arrivo della fine, con l'uscita dei 7 episodi della Parte 2 fissata per il prossimo 29 aprile, ecco altre nuove immagini che anticipano ciò che succederà nelle puntate conclusive.

"La parte finale della serie si focalizzerà in tutto e per tutto su Marty e Wendy e sul loro matrimonio" aveva rivelato lo showrunner di Ozark Chris Mundy. E in effetti, è proprio il confronto tra i due coniugi che fa da sfondo alle immagini del nuovo trailer che potete vedere nel player in alto. "Gli ultimi sette episodi per i Byrde saranno una prova: dovranno domandarsi fino a che punto sono disposti ad arrivare, fino a che punto sarà sicuro continuare a fare questo gioco e quando arriverà l'ora per uscire di scena".

Dopo gli eventi del finale della Parte 1, come vediamo nel trailer diffuso oggi da Netflix, Navarro è stato arrestato e l'arrogante nipote Javi ha ereditato il controllo del cartello, decidendo di gestirlo a suo modo.

Questo improvviso cambiamento all'apice sconvolge gli affari sulle frastagliate rive del lago di Ozark e dà il via a una catena di eventi nefasti di cui vediamo qualche immagine nel trailer: mentre Ruth è in cerca di vendetta, Marty e Wendy continuano a lavorare d'astuzia per trovare una via d'uscita che possa mettere finalmente in salvo la loro famiglia.