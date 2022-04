Ozark 4 è su Netflix, 5 curiosità che non sapete sugli episodi finali

Si è chiusa senza una sbavatura o uno strascico, Ozark, la serie Netflix con protagonista Jason Bateman nei panni e la sua attività a conduzione familiare: riciclare il denaro dei cartelli grazie al potenziale dalle Ozark Mountains. Arrivata a conclusione con la quarta stagione, la serie ha molto da raccontare con i suoi retroscena.

Se cercate un’alternativa alle solite serie sul narcotraffico e non siete ancora approdati nelle Ozark Mountains, forse è davvero arrivato il momento di rimediare. Perché la serie che ha permesso a Jason Bateman di ampliare il suo spettro attoriale al di fuori della commedia, si riconferma ancor più un capolavoro alla luce del suo finale. Trovate qui il trailer dell’ultima stagione di Ozark e qui la nostra recensione del finale di Ozark. Per le curiosità, invece, vi basta scorrere più avanti.

Consulenti dell’FBI: Fino alle battute finale, la serie sul riciclaggio di denaro sporco è sempre stata elogiata per la credibilità delle sue dinamiche. Questo perché, fin dalla prima stagione, ha potuto contare sul coinvolgimento di un consulente d’eccezione: un agente dell’FBI assegnato al dipartimento riciclaggio. Tanto prezioso è stato il suo apporto da spingere addirittura Beam Solutions, una società di software per la conformità finanziaria, a lodare l'accuratezza della serie come "plausibile e molto creativa".

L’idolo di Ruth: Il personaggio interpretato da Julia Garner è appassionato di musica rap. Durante tutta la serie la sentiamo citare o ascoltare figure del calibro di The Notorious B.I.G., Gang Starr e Wu-Tang Clan. Fa quindi sorridere che gli sceneggiatori abbiano voluto regalare al personaggio un incontro a tu per tu con una vera star del rap di Atlanta. Killer Mike, di Run The Jewels, offre infatti un cameo nell’ultima stagione, di cui è grande fan: "Sono passato dall'attesa per scoprire come sarebbe finita, a esserne parte. È stato emozionante”.

Sigle spoiler: Come di consueto dall’inizio della serie, anche la sigla iniziale dei tanti episodi della quarta stagione è caratterizzata da una interessante particolarità. La sequenza contenente il titolo, infatti, è disegnata sempre diversa per ogni episodio in modo tale da mostrare, all’interno della O di Ozark, quattro oggetti che fungano da indizi su quanto troveremo nella puntata in questione. Inoltre, le iniziali dei quattro oggetti e il modo in cui sono disposti compongono, dopo la O, le restanti lettere di O-Z-A-R-K. Il merito dell’idea va a Fred Davis.

House of Cards: Alla regia di due episodi sui quattordici che compongono quest’ultima stagione, troviamo Robin Wright. L’attrice è nota per aver interpretato Jenny sul grande schermo di Forrest Gump e la First Lady Claire Underwood nella serie Netflix House of Cards con protagonista Kevin Spacey nei panni del Presidente degli Stati Uniti d’America. Alla produzione erano note le abilità registiche dell’attrice e questo li ha portati a volerla a tutti i costi. Ma l’ammirazione è reciproca e l’attrice ha dichiarato di essere una grande fan della serie: “Ho sempre pensato non fosse possibile creare qualcosa di più cupo di House of Cards. Poi è arrivato Ozark”.

Uno sguardo al passato: Non possiamo che chiudere in bellezza con un po’ di nostalgia, ripescando un paio di curiosità dagli albori della serie. Il primo è che il co-creatore della serie Bill Dubuque ha lavorato all'Alhonna Resort and Marina nelle Ozark Mountains, da giovane, traendo ispirazione anni dopo per la serie. Per quanto riguarda l’attrice co-protagonista Laura Linney invece, lei non voleva accettare il ruolo per non doversi legare a una serie. Ma il coinvolgimento di Jason Bateman l'ha incuriosita, perché voleva vederlo ampliare la sua gamma di recitazione.