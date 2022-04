Ozark 4: il riassunto della prima parte in attesa del gran finale in arrivo su Netflix!

Per prepararsi al meglio al debutto della Parte 2 di Ozark 4, Netflix ha pensato bene di diffondere in streaming il riassunto della prima parte di questa stagione conclusiva, in cui tutte le fila del discorso che coinvolge i personaggi protagonisti saranno risolte. I fan non vedono l'ora di gustarsi il finale, anche con un velo di tristezza.

Se non vedevate l'ora di tuffarmi nell'atteso finale di stagione di Ozark 4, Netflix ha confezionato un riassunto della prima parte di stagione per arrivare preparati nel migliore dei modi agli ultimi 7 episodi che metteranno la parola fine su quella che si è rivelata essere una delle serie più apprezzate del colosso dello streaming.

"Spero che il pubblico penserà che siamo riusciti a trovare un equilibrio con un lieto fine... in cui sono un po' malconci" ha dichiarato Jason Bateman, rivelando anche di aver discusso sulla direzione da dare al futuro della famiglia Byrde con lo showrunner Chris Mundy: "Con la stagione finale ci siamo chiesti 'Come vogliamo farla finire? La famiglia Byrde pagherà il conto oppure la passerà liscia?'" ha spiegato Bateman, rivelando che la soluzione proposta da Mundy è stata quella di un "lieto fine un po' dubbioso... è davvero lieto per loro?".

Nei giorni scorsi anche Katrina Lenk ha anticipato colpi di scena nel finale di Ozark 4. L'attrice che interpreta Clare Shaw, la donna a capo della Shaw Medical Solutions, ha rivelato che con Ozark non sai mai cosa succederà al tuo personaggio: "In Ozark sono tutti giocatori di scacchi. Claire non era sicura che avrebbe giocato a scacchi e non credo che conosca tutte le mosse. Sta imparando a giocare mentre va avanti la partita".

I 7 episodi che compongono la seconda parte della stagione 4 di Ozark debutteranno in streaming su Netflix il prossimo 29 aprile.