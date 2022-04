Ozark 4: Ruth incontra Killer Mike nella nuova anteprima dell'ultima stagione

Netflix ha diffuso in streaming la prima clip estratta dalla seconda parte della quarta stagione di Ozark, che farà il suo debutto sulla piattaforma digitale il 29 aprile prossimo. Quest'ultima tranche di episodi concluderà definitivamente la serie creata da Bill Dubuque e Mark Williams. La clip mostra il personaggio di Ruth incontrare Killer Mike.

Ruth è sempre stata una grande fan dell'hip-hop, quindi se è vero che l'incontro con uno dei suoi idoli, membro dei Run the Jewels, è senza dubbio un grande momento, è anche chiaro che sta passando anche un momento estremamente doloroso: suo cugino Wyatt (Charlie Tahan) è stato ucciso dal nuovo boss del cartello Javi Elizondro (Alfonso Herrerra) nel finale della prima parte. L'episodio si è concluso con lei a caccia di vendetta, che sicuramente complicherà le cose per i Byrdes nel finale di stagione.

Ozark - Stagione 4 Parte 2 - vedrà come new entry del cast Verónica Falcón unirsi al gruppo nei panni della madre di Javi Camila, mentre Jason Bateman ritorna nei panni di Marty Byrde, insieme a Laura Linney in quelli di Wendy Byrde, Skylar Gaetner è Jonah Byrde, Sofia Hublitz è ancora Charlotte Byrde, Felix Solis è Omar Navarro, Jessica Frances Dukes è Maya Miller, più Adam Rothenberg nei panni dell'investigatore privato Mel Sattem.

Se non vedevate l'ora di tuffarvi nell'atteso finale di stagione, Netflix ha confezionato un riassunto della prima parte di Ozark 4 per arrivare preparati nel migliore dei modi agli ultimi 7 episodi che metteranno la parola fine su quella che si è rivelata essere una delle serie più apprezzate del colosso dello streaming.

I 7 episodi che compongono la seconda parte della stagione 4 di Ozark debutteranno in streaming su Netflix il prossimo 29 aprile. Su queste pagine potete recuperare la recensione di Ozark 4 Parte 1.