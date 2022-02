Ozark 4: la serie Netflix batte un nuovo record assoluto di streaming

Ozark si concluderà il prossimo aprile, ma nel frattempo l'acclamata serie Netflix ha superato un nuovo record di visualizzazioni in streaming proprio grazie all'arrivo dei nuovi episodi. Sicuramente sarà un duro colpo per i fan di tutto il mondo dire addio a quella che si è rivelato uno degli show più amati di sempre sulla piattaforma digitale.

Secondo i dati riportati da Nielsen, il sito più affidabile quando si tratta di dover leggere statistiche e analisi, i 37 episodi totali di Ozark hanno raggiunto un record di visualizzazioni che supera i 4 miliardi di minuti visti nella settimana che va dal 24 gennaio al 30 gennaio 2022. E questo nonostante manchino ancora all'appello gli ultimi episodi della quarta stagione, che come comunicato pochi giorni fa faranno il loro debutto su Netflix il prossimo 29 aprile.

Al suo debutto, la prima parte di Ozark 4 ha dominato la Top 10 settimanale della piattaforma, confermando l'amore dei fan per lo show che vede protagonisti Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner, quest'ultima protagonista di Inventing Anna, altra serie al comando della Top 10 di Netflix.

"I miei traumi infantili non sono come i vostri" afferma Ruth, nel voiceover che fa da sottofondo alle prime immagini di questi 7 nuovi episodi. "Sono una maledetta Langmore. E quindi, la violenza e la morte nel caso di un Langmore non arrivano mai troppo tardi". Il teaser si chiude con la frase a schermo "La fine arriva prima di quanto pensi".

Lo showrunner ha rivelato anche qualche anticipazione sul tragico finale di Ozark 4: "La parte finale della serie si focalizzerà in tutto e per tutto su Marty e Wendy e sul loro matrimonio" ha dichiarato Chris Mundy. "Gli ultimi sette episodi per i Byrde saranno una prova: dovranno domandarsi fino a che punto sono disposti ad arrivare, fino a che punto sarà sicuro continuare a fare questo gioco e quando arriverà l'ora per uscire di scena".