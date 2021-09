Ozark 4: primo sguardo alla stagione finale della serie Netflix

Molte sono le novità presentate nel corso del Tudum, l'evento dedicato agli appassionati di Netflix in streaming in queste ore. Dopo aver visto un nuovo teaser di Stranger Things e una clip direttamente dall'ultima stagione de La Casa di Carta abbiamo potuto dare un primo sguardo alla stagione finale di Ozark.

Nel video in calce alla notizia vediamo Martin Byrde e sua moglie Wendy ripulirsi dal sangue nel bel mezzo di una coloratissima festa. La donna non riesce a trattenere lo sconforto e chiede a suo marito di aiutarla. Mentre i due coniugi si guardano allo specchio in lontananza si sentono dei passi e il rumore di una porta che si apre. Cosa ne sarà della famiglia Byrde implicata in attività di riciclaggio che ha ormai sempre più legami con i Navarro?

La resa dei conti è sempre più vicina insomma per questa stagione 4 di Ozark che è stata presentata come una maxi stagione da 14 episodi suddivisa in due parti che arriveranno nel 2022. Jason Bateman, oltra ad essere il protagonista di questa serie Netflix, torna ancora una volta a dirigere e nella veste di produttore esucutivo, guidando un cast a dir poco stellare che negli scorsi anni si anche aggiudicata un Emmy.

Quali sono le vostre aspettative per questi episodi conclusivi? Dopo aver visto la clip ditecelo nei commenti.