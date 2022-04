Ozark 4, lo showrunner Chris Mundy: 'Scelte cruciali per la famiglia Byrde'

Cresce l'attesa per la seconda parte della quarta e ultima stagione di Ozark, la serie hit di Netflix con Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner, anche grazie alle nuove rivelazioni dello showrunner Chris Mundy che anticipa: "I protagonisti saranno di fronte a scelte cruciali".

Durante un'intervista con Deadline, Mundy avrebbe svelato qualche dettaglio in più sulla seconda parte della stagione, anticipata dal recente trailer ufficiale di Ozark 4.

"La seconda metà della stagione riguarderà le scelte attive: Marty e Wendy vorranno davvero restare insieme? I ragazzi vorranno restare con la famiglia?" ha rivelato lo showrunner. "Tutto girerà attorno alla famiglia, a ciò che sono disposti a fare per provare a restare insieme e al fatto che questa possa essere o meno la scelta giusta".

Come abbiamo visto negli ultimi episodi, infatti, la famiglia Byrde non è nel suo miglior stato: dopo essere quasi riusciti a sfuggire al cartello, si ritrovano di nuovo invischiati nei loschi affari dei Navarro, e mentre Marty cerca una via d'uscita, Wendy non sembra disposta a rinunciare al potere che la famiglia è riuscita a capitalizzare. Anche i due figli non potrebbero essere su posizioni più diverse, con Charlotte (Sofia Hublitz) che supporta le attività familiari e Jonah (Skyler Gaertner) che ha perso ogni residuo di fiducia nei genitori.

Non possiamo non menzionare una disperata e vendicativa Ruth Langmore, con l'incredibile interpretazione di Julia Garner, che abbiamo visto al centro del teaser di Ozark 4 che ha annunciato la data d'uscita della seconda metà degli episodi, in arrivo su Netflix il prossimo 29 aprile.

"Gli ultimi sette episodi per i Byrde saranno una prova" aveva affermato Chris Mundy nei mesi scorsi anticipando un finale tragico per Ozark 4. In effetti, nelle primissime immagini della nuova stagione abbiamo visto la famiglia Byrde protagonista di un terribile incidente in auto, in un flashforward dai toni premonitori. Ma come arriveranno a quel punto e quale sarà il loro destino? Lo scopriremo solo con i nuovi episodi in arrivo a fine mese.