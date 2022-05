Ozark 4, lo showrunner rivela: 'In origine QUEL protagonista doveva sopravvivere'

Anche nei suoi ultimi 7 episodi, Ozark non ha tradito la sua natura tra continui colpi di scena e ostacoli lungo il percorso della famiglia Byrde, ancora impegnata nel tentativo di mettersi in salvo. Nelle scorse ore, lo showrunner Chris Mundy ha raccontato che il destino di un personaggio chiave della serie Netflix avrebbe potuto essere diverso...

Non proseguire con la lettura se non hai visto tutti gli episodi: di seguito ci saranno spoiler sul finale di Ozark 4.

I fan che invece hanno già finito di vedere tutti gli episodi della quarta e ultima stagione di Ozark staranno sicuramente ancora piangendo la morte di un personaggio chiave della serie, che arriva proprio nelle sequenze finali: si tratta di Ruth Langmore, interpretata magistralmente da Julia Garner, che viene colpita da una vendicativa Camila Elizondro ormai a capo del cartello dei Navarro e in cerca del responsabile della morte del figlio Javi.

Ciò che rende ancora più difficile fare i conti con la morte di Ruth è il fatto che sapere che nei piani originali per l'ultima stagione sarebbe sopravvissuta: "Quando ci siamo trovati per la prima volta nella writers room, sarebbe dovuta sopravvivere" ha rivelato lo showrunner Chris Mundy in una recente intervista alla testata TheWrap.

Per quale ragione allora non è andata così? Stando a quanto rivela Mundy, il destino di Ruth è cambiato quando Netflix ha richiesto altri 4 episodi per la stagione finale di Ozark, alterando così i piani degli autori per una stagione da 10 episodi come le precedenti.

"Avevamo già capito come concludere i 10 episodi e come impostare le diverse puntate, avevamo addirittura già iniziato a scrivere, e poi l'ordine è cambiato da 10 a 14 episodi" ha raccontato lo showrunner. "Sapevamo che sarebbe stata divisa a metà e quindi che le persone avrebbero visto l'episodio 7 come una fine e poi l'ottavo come un nuovo inizio. Quindi abbiamo dovuto fare a pezzi tutta la stagione ed aggiungere nuove parti di storia in modo che fossero percepite come parte di un insieme e non appiccicate alla fine. Quindi alcune cose sono cambiate un po' da quel momento".

Il cambiamento principale ha riguardato in realtà il personaggio di Javi, interpretato da Alfonso Herrera: secondo lo schema iniziale, infatti, il giovane leader del cartello sarebbe dovuto morire nel finale della serie, ma spostando il suo omicidio a metà stagione, ha acquisito maggior importanza il personaggio della madre in lutto Camila (Verónica Falcón). E a quel punto era chiaro che Ruth non poteva sopravvivere.

"E' diventato mano a mano sempre più chiaro che era questo il modo più reale in cui sarebbe andata a finire" ha spiegato Chris Mundy, rivelando anche di aver vagliato alcune alternative in cui Ruth sarebbe potuta sopravvivere, "ma quando siamo arrivati alla puntata finale, abbiamo realizzato che la storia che stavamo raccontando da 43 episodi stava puntando nell'altra direzione". In effetti, appare chiaro, già dal momento in cui uccide Javi, che il destino di Ruth è ormai segnato.

Nei giorni che hanno preceduto il debutto dei 7 episodi finali, Jason Bateman ha rivelato alcune anticipazioni sul finale di Ozark 4, parlando di un finale non del tutto lieto per la famiglia Byrde. La sequenza finale ha certamente stupito molti e ha generato reazioni miste nei fan della serie Netflix. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!