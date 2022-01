Ozark 4, l'ultima stagione da oggi su Netflix: quanti episodi sono disponibili?

Da oggi è disponibili in streaming su Netflix la prima parte della quarta e ultima stagione di Ozark, la serie prodotta da Jason Bateman insieme ai creatori Bill Dubuque e Mark Williams, che ha ricevuto numerosi premi nonché l'apprezzamento di critica e pubblico.

Il trailer ufficiale di Ozark 4 ha dato vita a grandi aspettative per questo nuovo ciclo di episodi: la stagione conclusiva sarà composta da 14 episodi suddivisi in due diverse release di 7 puntate. I primi 7 episodi sono disponibili da oggi in streaming su Netflix, mentre per la seconda metà non è ancora nota una data d'uscita.

La famiglia Byrde ritorna in questa prima parte di Ozark 4 in cui sembra che le cose si facciano sempre più complicate, non solo per i traffici con il cartello messicano dei Navarro. E il nuovo teaser con cui Netflix ha annunciato l'uscita degli episodi non lascia presagire nulla di buono: il breve video (che trovate a fine articolo) ci mostra tutti i principali personaggi dello show, con il monito finale: "One will go", ovvero "Uno se ne andrà".

A quanto pare, le aspettative della vigilia sono state rispettate poiché le prime recensioni di Ozark 4 approvano a pieni voti i primi episodi della nuova stagione ed evidenziano le grandi interpretazioni del cast, su tutti quelle di Jason Bateman, Laura Linney e Julia Garner.

Alcune recensioni arrivano addirittura a paragonare la stagione 4 di Ozark ai picchi raggiunti da Breaking Bad, in attesa di un finale di metà stagione che promette di essere davvero sconvolgente. Se volete sapere che cosa ne pensiamo, date un'occhiata alla nostra recensione della prima parte di Ozark 4!

Godiamoci dunque la visione di questa prima parte della stagione conclusiva di Ozark, nell'attesa che Netflix renda nota la data d'uscita degli ultimi 7 episodi!