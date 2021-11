Ozark 4, il nuovo teaser Netflix rivela: "Nessun finale viene raggiunto per caso"

Cresce l'attesa per la quarta stagione di Ozark, che debutterà a gennaio 2022, portando a conclusione l'amata serie Netflix. Ma il nuovo teaser pubblicato oggi si concentra sul passato della serie, consigliando ai fan di recuperare le tre stagioni precedenti con il monito: "Nessun finale viene raggiunto per caso".

Nel corso di Ozark, la famiglia Byrde ha affrontato molte peripezie e ha dovuto prendere decisioni complicate sperando di mettersi in salvo. Il nuovissimo teaser diffuso da Netflix, però, sembra alludere a un destino infausto, suggerendo che ogni ostacolo che i Byrde hanno trovato sulla loro strada li abbia condotti a una conclusione inevitabile.

Con il trailer di Ozark 4 di un mese fa, Netflix ha annunciato la data di uscita prevista per il 21 gennaio 2022 della quarta e ultima stagione della serie, che sarà distribuita in due parti da 7 episodi ciascuna.

Lo showrunner della serie, Chris Mundy, ha inoltre anticipato che cosa può aspettarsi il pubblico dalla stagione conclusiva di Ozark: "Per la prima volta Marty e Wendy saranno fermamente dalla stessa parte" ha dichiarato Mundy. "I personaggi dovranno fare delle scelte e non solo essere reattivi di fronte alla pazzia che li circonda. Quindi, crediamo che la fine dello show sia già costruita, ma speriamo che sorprenda tutti".

Secondo gli ultimi aggiornamenti su Ozark 4 da parte della regista Amanda Marsalis, sappiamo che, nonostante le difficoltà produttive legate alla pandemia da Covid-19, le riprese sono andate avanti in maniera spedita. Non ci resta dunque che aspettare il nuovo anno per scoprire come si concluderanno le vicende della famiglia Byrde.