Ozark 4, il trailer ufficiale annuncia la data d'uscita della serie thriller Netflix

L'acclamatissima serie TV originale Netflix Ozark tornerà sul piccolo schermo a breve per la sua quarta e ultima stagione. Dopo aver dato un primo sguardo a Ozark 4 durante il TUDUM di Netflix, ecco finalmente il trailer ufficiale rilasciato proprio oggi, con il quale viene annunciata la data d'uscita dei nuovi episodi.

La quarta stagione di Ozark sarà il capitolo finale del percorso della famiglia Byrde dall'ordinaria vita nella città di Chicago alle imprese criminali compiute tra le montagne del Missouri.

La stagione finale di Ozark sarà composta da 14 episodi che saranno distribuiti su Netflix in due parti: come rivela il trailer, i primi 7 episodi di Ozark 4 saranno disponibili in streaming dal 21 gennaio 2022.

"Per la prima volta Marty e Wendy saranno fermamente dalla stessa parte. Ruth si troverà invece in contrasto con loro, ognuno dovrà capire che cosa vuole dalla vita" ha dichiarato il produttore esecutivo Chris Mundy. "Per la prima volta dovranno fare delle scelte e non solo reagire alla pazzia che li circonda. Crediamo quindi che la fine dello show sia già costruita, ma speriamo che sia qualcosa che sorprenda continuamente man mano che lo si sperimenta".

La serie vedrà nuovamente Jason Bateman e Laura Linney nei panni dei coniugi Marty e Wendy Byrde, nonché Julia Garner nel ruolo di Ruth Langmore. Tra le new entry del cast di Ozark 4 Alfonso Herrera, Adam Rothenberg, Felix Solis e Damian Young.

Restano solo 3 mesi alla prima parte della stagione finale dell'acclamata serie thriller Netflix. Non è ancora nota la data in cui sarà resa disponibile la seconda e ultima parte, ma sappiamo che Jason Bateman, ormai un anno fa, parlando del finale di Ozark 4 lo ha definito "fantastico": una ragione in più per vedere Ozark fino in fondo!