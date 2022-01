Ozark 4, uscite le prime recensioni: 'Sembra la stagione migliore di Breaking Bad'

Quando manca appena un giorno alla diffusione in streaming su Netflix della prima parte della quarta e ultima stagione di Ozark, scopriamo cosa dicono le recensioni della stampa internazionale, ma in mezzo sembra confermarsi un unico denominatore comune: le grandi interpretazioni del cast capitanato dalla coppia Jason Bateman e Laura Linney.

Le prime recensioni di questa prima parte di stagione di Ozark approvano a pieni voti Ozark 4 e tutte sembrano concordare sulle grandi interpretazioni fornite dal cast; non solo Bateman e Linney, ma anche la prova di Julia Garner è definitiva "scintillante". Altre recensioni affermano che questa prima parte della Stagione 4 stia lentamente preparando gli spettatori a un finale esplosivo anziché essere una montagna russa di emozioni dall'inizio alla fine. D'altronde la serie ci aveva già abituato a una certa compostezza formale, uno dei fattori che ne hanno decretato il successo su Netflix.

La prestigiosa Variety paragona Ozark addirittura a Breaking Bad: "Sembra di vedere Breaking Bad al suo massimo come quando durante una partita di football sei in grado di vedere le cose migliori fatte dalla squadra nell'arco di una stagione intera. Ci sono gli spari e c'è i caos uniti soprattutto a un riscatto morale. C'è tutto quello che il pubblico apprezza da uno show".

A.V. Club afferma: "Questa prima parte della stagione finale è impacchettata in modo tale da arrivare a quel finale predestinato. E' difficile immaginare un lieto fine per la storia di Marty e Wendy. Ma questi sette episodi funzionano bene anche come stagione in sé più corta. Ozark torna e dimostra ancora di essere un crime drama soddisfacente fino alla (quasi) fine)".

NME: "Mentre questa prima parte di stagione sta ponendo le basi per l'endgame di Ozark, ci sono moltissimi twist e sviluppi importanti che preparano a un finale che terrà tutti a bocca aperta".

Nell'attesa che arrivi in streaming il 21 gennaio, potete leggere la nostra recensione di Ozark 4, prima parte della stagione finale. Se non l'avete visto, recuperate anche il trailer di Ozark 4 per capire dove eravamo rimasti.