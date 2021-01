Ozark, 7+1 serie tv se avete amato lo show Netflix con Jason Bateman

Mentre ci prepariamo psicologicamente per la quarta e ultima stagione di Ozark, è meglio iniziare anche a pensare a quale show potrebbe riempire il vuoto che la serie con Jason Bateman causerà nel nostro cuor (e nei nostri calendari) una volta giunta al termine. E quale modo migliore di farlo se non compilando una lista di alternative?

Ci affidiamo dunque, come abbiamo fatto altre volte, a TV Guide, che ha stilato un nuovo elenco di titoli che potrebbero piacere ai fan di Ozark, tra vite criminali imposte, violente battaglie tra cartelli di droga e famiglie dagli oscuri segreti.

Non possiamo non partire con Breaking Bad, una delle serie più popolari e acclamate degli ultimi 20 anni, che si è conclusa nel 2013 dopo 5 stagioni. Di certo, tra serie principale e spin-off, se vi appassionerete al mondo di Walter White e soci, non ci sarà di che annoiarsi.

A seguire abbiamo poi Bloodline, il thriller di Netflix con Kyle Chandler e Linda Cardellini, e The Outsider, che tra l'altro vanta anche Jason Bateman tra i membri del cast. No, non ci sarà una seconda stagione, ma potete sempre tentare la visione se vi ispira.

Tra le altre proposte del sito troviamo inoltre altri due titoli piuttosto popolari, Narcos e Narcos: Mexico, e le meno conosciute ma comunque degne di nota Pure e Sneaky Pete.

E voi, quali di queste serie avete già visto, e a quali vorreste invece dare un'occasione? Fateci sapere nei commenti.