Ozark è adatta al binge-watching? Jason Bateman: 'Non credo'

Il binge-watching è un vero e proprio paradiso per gli spettatori più impazienti, mentre rappresenta il male assoluto per coloro che sono ancora affezionati all'idea di serie TV da seguire episodio per episodio: fa sorridere, comunque, che proprio Netflix, che del binge-watching è stata grande promotrice, punti su show come Ozark.

Già, perché secondo Jason Bateman la serie sulle vicende della famiglia Byrde sarebbe pensata per prendersi i propri tempi, in totale opposizione alla filosofia del tutto in una volta: "Non credo [che sia adatta al binge-watching]. Ci sono un sacco di ottimi show che traggono vantaggio dai tempi dilatati. Chris Mundy e il suo team hanno svolto un ottimo lavoro facendo sì che ogni episodio fosse pienamente soddisfacente, dandogli però anche... Odio la parola cliffhanger, ma inserendo elementi che ti facciano venire voglia di guardare il prossimo episodio" sono state le parole dell'attore, il tutto mentre proprio lo showrunner Chris Mundy parla di un possibile spin-off di Ozark.

Bateman ha quindi proseguito: "C'è sempre qualcosa che ti fa sentire il bisogno di averne ancora. Hanno sfruttato al meglio l'ampiezza e la profondità di tutto l'insieme, hanno creato un sacco di personaggi e storyline davvero avvincenti". E voi, avete visto lo show Netflix tutto in un colpo o avete preferito dilazionarlo? Fatecelo sapere nei commenti! Lo showrunner, intanto, ha confermato la morte di un personaggio di Ozark.