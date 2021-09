Ozark: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla stagione finale della serie Netflix

Ozark sta per concludersi con la stagione 4 ma ancora 14 episodi ci separano della fine definitiva della serie Netflix dunque, scopriamo a che punto sono i lavori di questa produzione con Jason Bateman.

A fornirci qualche notizia è la regista Amanda Marsalis che su Instagram ha rivelato che 4 episodi della serie sono stati già completati anche se, ha ammesso che il cast e la troupe sono ancora a lavoro su altre scene che andranno a confluire in un ulteriore quinto episodio realizzato sotto la sua direzione.

"Sul set di Ozark. Ho quasi finito con 4 episodi che devo dirigere per questa stagione. Resta ancora 1 episodio dopo questi per il cast e la troupe. Mi mancheranno tantissimo tutti. Grazie per la foto".

Bisogna sottolineare che come molte altre produzioni anche i lavori per Ozark sono stati influenzati dalla pandemia. Con l'avvento del Covid infatti, sono molte le regole che è necessario seguire sul set di ciascuna produzione, regole ulteriormente inasprite da Netflix che ha deciso di imporre il vaccino obbligatorio sui suoi set americani.

Naturalmente, la pandemia non influenza solo la produzione della serie ma, anche la sua data d'uscita come rivelato dallo stesso Bateman: "Tutto dipenderà dai possibili contagi, si spera che potremo restare in produzione e riuscire ad approdare su Netflix secondo i tempi previsti ma di questi tempi, chi può dirlo!".

Voi cosa vi aspettate dalla stagione 4 di Ozark? Ditecelo nei commenti.