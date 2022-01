Ozark, cosa c'è da aspettarsi dalla seconda parte della stagione 4? Parlo lo showrunner

Ozark 4 è disponibile su Netflix con i primi 7 episodi, e in attesa di scoprire cosa accadrà alla famiglia Byrde, in una recente intervista lo showrunner ha voluto svelare alcuni retroscena della serie, anticipando anche cosa c'è da aspettarsi dalla seconda parte della stagione.

In particolare Chris Mundy ha ammesso che la morte di un personaggio in particolare non era inizialmente prevista ma che poi, andando avanti nella produzione, è sembrata quasi inevitabile. Se non avete visto ancora i nuovi episodi di Ozark, vi invitiamo ovviamente a noi proseguire oltre con la lettura!

"La morte di Darlene era già scritta. Non sapevamo che sarebbe avvenuta ma, sapevamo che ci sarebbe stata e poi man mano che ne discutevamo ci è sembrato quasi inevitabile far morire anche Wyatt in modo che l'impatto sul finale fosse davvero incredibile. E ovviamente questo è il punto di partenza per gli ultimi sette episodi".

E proprio sulla seconda parte di Ozark 4 che non ha ancora una data di uscita lo showrunner ha detto: "Ci tufferemo nel profondo della storia. Marty e Wendy hanno detto che dovevano nascondersi nel cuore del cartello per uscirne vivi. Scaveremo profondo del lor matrimonio, della loro famiglia, e poi del loro rapporto con Ruth. Speriamo che nonostante tutto questa seconda parte di stagione possa essere divertente. Abbiamo lavorato tanto per questo".

Intanto, i fan di Ozark insorgono contro gli spoiler. Si spera che la seconda parte di stagione possa arrivare quanto prima così da permettere al pubblico di scoprire il destino della famiglia Byrde e se possibile, di evitare anche tutte le fughe di notizie.