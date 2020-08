Ozark: I lavori riprenderanno ad autunno, Jason Bateman sarà ancora il regista?

L'annuncio della conclusione di Ozark con la quarta stagione ha sorpreso i numerosi fan della serie di Netlfix, ansiosi di conoscere la fine delle vicende della famiglia Byrde. Nel frattempo Jason Bateman ha parlato delle nuove direttive per registrare lo show durante la pandemia di Coronavirus.

L'attore e regista della serie ha risposto alle domande di Indiewire, rivelando la data di inizio dei lavori sulle puntate della quarta stagione e il modo in cui sarà organizzato il ritorno sul set di Ozark: "Inizieremo il nove novembre, sembra che stia andando tutto per il verso giusto, ci fidiamo molto dei protocolli e delle linee guida che metteremo in atto. Abbiamo assunto diversi consulenti e stiamo imparando molto dalle altre produzioni".

Nonostante questo Jason Bateman ha affermato di aspettarsi il peggio e di aver quindi deciso di evitare di dirigere le prime due puntate dello show, come era solito fare nelle stagioni precedenti: "Come le altre volte, avrei dovuto dirigere i primi due episodi, ma quando abbiamo iniziato a leggere le linee guida e tutte le complicazioni causate dal COVID, il produttore che è in me ha subito capito che sarebbe da irresponsabili avere un attore superare il perimetro di sicurezza per dirigere due puntate. Perché se uno degli attori si ammala dobbiamo interrompere tutto per qualche settimana. Invece se uno della troupe si ammala possiamo assumerne un altro, ma mi assicurerò che continuerà a ricevere lo stipendio". Mentre aspettiamo, vi lasciamo con la nostra recensione della terza stagione di Ozark.