Ozark, Jason Bateman parla dell'esperienza sul set: 'Tornerei in un secondo'

Ozark si è concluso all'inizio di quest'anno, e in molti hanno già chiesto uno spin-off della serie, che non sarebbe così impensabile. Secondo Chris Mundy dovrebbe però trattarsi di qualcosa di completamente diverso. Una scelta che sicuramente non piacerebbe a Jason Bateman, che tornerebbe subito.

Nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Variety, l'interprete di Marty Byrde si è detto aperto a tornare con grande entusiasmo. "Ti piacerebbe tornare in qualunque lavoro o ambiente di lavoro positivo e in cui hai amato le persone con cui stavi lavorando e hai amato il prodotto che stavi creando", ha spiegato l'attore nel corso dell'intervista. "È difficile mantenere isempre qualcosa di veramente piacevole. E lo abbiamo fatto con Ozark. Quindi tornerei in un secondo, perché quello che avevamo non c'è spesso".

Dichiarazioni importanti, che si legano sicuramente a quelle rilasciate da Chris Mundy a inizio mese, quando ha parlato in positivo dell'esperienza, e si è detto fortunato di avere l'apprezzamento del pubblico. "Era davvero importante per me terminare questo show", ha aggiunto lo showrunner nel corso dell'intervista con TvLine. "Questo è il lavoro che abbiamo realizzato, abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo che alla gente piaccia. E poi tutto ciò che ne deriva sarebbe una cosa distinta, anche se è nel nostro universo". Dunque sembra che, se uno spin-off arrivasse, dovremo sicuramente dire addio ai protagonisti che abbiamo conosciuto e amato nel corso delle quattro stagioni della serie.



Intanto, mentre aspettiamo altre news sul futuro di Ozark, possiamo fare un binge watching della serie, presente interamente su Netflix!