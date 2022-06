Ozark, Laura Linney non vuole vedere il finale di serie: ecco perché

La star di Ozark Laura Linney ha recentemente dichiarato di non aver ancora visto l'episodio finale della serie Netflix alla quale ha preso parte insieme a Jason Bateman. Lo show si è concluso con il debutto della seconda parte di Ozark 4, sbarcata su Netflix quasi due mesi fa.

La serie creata da Bill Dubuque e Mark Williams ha debuttato nel 2017, raccontando la storia della famiglia Byrde, costretta a trasferirsi dalla vita urbana di Chicago alla tranquillità del lago di Ozark nel Missouri per poter condurre affari illeciti in incognito.

Nella serie Laura Linney è Wendy, moglie di Marty Byrde (Jason Bateman) e madre di Charlotte e Jonah (rispettivamente Sofia Hublitz e Skylar Gaertner): nel corso delle 4 stagioni, il personaggio di Wendy vive una grande evoluzione, passando da consorte insoddisfatta del rapporto con il marito e ignara dei suoi affari a socia vera e propria, rimettendo in moto le leve e i contatti ottenuti nella sua precedente carriera in politica.

Durante una recente conversazione con Vulture, Linney ha risposto a una domanda sul finale di Ozark 4, ammettendo di non averlo ancora visto: "Non l'ho visto. Non so che cosa abbiano scelto. Non mi piace molto rivedermi e soprattutto rivedermi in produzioni che ho amato molto girare, perché cambierebbe tutto nel momento in cui le rivedessi. Non posso davvero commentare il finale".

Pur conoscendo ovviamente ciò che è stato girato sul set della serie Netflix, l'attrice rivela di non sapere come è andata a finire la serie, aprendo anche all'ipotesi (tutta da verificare) che possano esser state girate più versioni di alcune scene degli episodi finali di Ozark 4.

Di certo è comprensibile che per Linney sia stato difficile dire addio al personaggio di Wendy Byrde, un ruolo davvero complesso e sfaccettato che rappresenta la sua interpretazione più longeva (almeno per numero di episodi girati) e che le è valso già due nomination agli Emmy nel 2019 e nel 2020.