Ozark potrebbe avere un lieto fine? Le anticipazioni di Jason Bateman

Durante la recente partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon, Jason Bateman ha parlato degli episodi finali di Ozark, anticipando un possibile lieto fine per la famiglia Byrde. Ecco che cosa ha rivelato l'attore e regista dello show Netflix!

Durante la lunga chiaccherata con Jimmy Fallon, Bateman ha anticipato qualche dettaglio sul finale di Ozark, dopo le immagini del trailer di Ozark 4 uscito circa un mese fa.

"Spero che il pubblico penserà che siamo riusciti a trovare un equilibrio con un lieto fine... in cui sono un po' zoppicanti" ha dichiarato l'attore, rivelando anche di aver discusso sulla direzione da dare al futuro della famiglia Byrde con lo showrunner Chris Mundy: "Con la stagione finale ci siamo chiesti 'Come vogliamo farla finire? La famiglia Byrde pagherà il conto oppure la passerà liscia?'" ha spiegato Bateman, rivelando che la soluzione proposta da Mundy è stata quella di un "lieto fine un po' dubbioso... è davvero lieto per loro?".

Nell'intervista, l'attore ha spiegato anche le ragioni dietro alla scelta di interpretare Marty Byrde, un ruolo drammatico e dark dopo una carriera nella commedia, e ha raccontato qualcosa in più sulla scelta dei caratteristici simboli nei titoli d'apertura degli episodi di Ozark: i disegni realizzati da Neil Kellerhouse non solo rappresentano una sorta di presagio con 4 oggetti ed elementi che appariranno nel corso dell'episodio, ma sono disegnati in maniera da raffigurare, insieme alla O che li racchiude, le lettere che compongono il titolo della serie Netflix. Lo sapevate?

Nelle scorse ore anche Katrina Lenk ha anticipato colpi di scena nel finale di Ozark 4. L'attrice che interpreta Clare Shaw, la donna a capo della Shaw Medical Solutions, ha rivelato che con Ozark non sai mai cosa succederà al tuo personaggio: "In Ozark sono tutti giocatori di scacchi. Claire non era sicura che avrebbe giocato a scacchi e non credo che conosca tutte le mosse. Sta imparando a giocare mentre va avanti la partita".

I 7 episodi che compongono la seconda parte della stagione 4 di Ozark debutteranno in streaming su Netflix il prossimo 29 aprile.