Ozark: un premio da 1.000 dollari a chi guarderà le prime due stagioni in 17 giorni

InternetAdvisor, uno strumento di ricerca gratuito per provider di servizi web, offre ai fan di Ozark la possibilità di essere pagati per guardare le prime due stagioni dello show in soli 17 giorni. Per celebrare l'uscita della terza stagione si offre l'opportunità di vincere 1.000 dollari con un'abbuffata delle prime due stagioni.

Il concorso è aperto per i residenti negli Stati Uniti. Kevin Conner, fondatore e proprietario di InternetAdvisor, ha spiegato:"Il modo in cui utilizziamo internet è cambiato in modo significativo nel tempo. Piuttosto che essere semplicemente uno strumento di comunicazione, Internet è ora una fonte d'intrattenimento con lo streaming video che è una parte considerevole. Ha davvero cambiato il modo e il luogo in cui guardiamo i nostri programmi tv preferiti. Volevamo riconoscere quanto lo streaming video ha completamente cambiato il panorama d'intrattenimento e ha fatto qualcosa di divertente per evidenziarlo".



Il vincitore del concorso dovrà guardare tutte le venti ore della prima e della seconda stagione di Ozark in un luogo a sua scelta.

Ozark racconta la storia di un consulente finanziario, Martin (Jason Bateman), che vive con la propria famiglia a Chicago. Martin tuttavia ha un secondo lavoro piuttosto particolare: riciclare denaro sporco per i cartelli della droga messicani. Quando le cose iniziano ad andar male si trasferisce in un villaggio turistico nelle Ozark del Missouri.

Su Everyeye trovate la recensione della seconda stagione di Ozark. Lo scorso anno Jason Bateman aveva spiegato le ragioni del successo dello show in programmazione su Netflix.