Ozark, spin-off in arrivo per la serie Netflix con Jason Bateman? Parla lo showrunner

Gli episodi finali di Ozark sono stati rilasciati da poco su Netflix ma, sembra che i fan non siano ancora pronti a salutare definitivamente la famiglia Byrde. Per tale ragione sul web si sono diffuse molteplici notizie in merito ad un possibile spin-off e sulla questione è così intervenuto anche lo showrunner Chris Mundy.

L'autore ha ammesso che sostanzialmente uno spin-off di Ozark non è da escludere del tutto visto che comunque il materiale e soprattutto i personaggi a cui dedicarlo non mancano di certo. Intervistato da TV Line Mundy ha detto:

"È sicuramente qualcosa di cui la gente ha parlato un sacco. Non c'è niente di definitivo. Siamo fortunati che alla gente piaccia davvero così tanto il nostro spettacolo, quindi ovviamente le persone vogliano che qualcos'altro ne venga fuori e le idee di certo non ci mancano".

In particolare, in molti speravano di vedere una nuova serie dedicata a Ruth Langmore, il personaggio interpretato dalla vincitrice di un Emmy Julia Garner, ma la sua morte nel finale di Ozark ha rovinato i piani di molti.

"Ci sono ancora modi per rimanere all'interno dello spettacolo e rivisitare le cose", ammette Mundy, prima di aggiungere: "Sono sicuro che le persone probabilmente sarebbero state più felici se Ruth fosse rimasta in vita. Questo è il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto del nostro meglio e speriamo che alla gente piaccia. Qualunque cosa verrà in seguito, sarà sicuramente qualcosa di diverso".

Cosa ne pensate? Vorreste uno spin-off di Ozark? Ditecelo nei commenti.