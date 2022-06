Ozark, l'ultima stagione della serie Netflix domina il mondo dello streaming

L'ultima stagione di Ozark è stata un grande successo per Netflix, soprattutto dopo la pubblicazione degli episodi finali a fine aprile. L'acclamato dramma con Jason Bateman si è inserito costantemente nella Top 10 quotidiana di Netflix per più di un mese e facendo un paragone più complessivo il dominio è ancora più evidente.

Ieri Nielsen ha pubblicato i dati della settimana dal 2 all'8 maggio e Ozark ha fatto registrare numeri incredibili, con ben il 40% dell'intera Top 10 settimanale.



Netflix ha dominato le classifiche anche con la sit-com Grace & Frankie, che si è piazzata al secondo posto con 880 milioni di minuti in streaming, meno di un terzo degli spettatori di Ozark.

Jason Bateman ha recitato in tutte e quattro le stagioni della serie nei panni di Marty Byrde, un uomo coinvolto in un giro di riciclaggio di denaro che ha dovuto portare via tutta la sua famiglia per cercare di sistemare il casino che si è creato.



L'attore ha ricevuto molti consensi per la sua performance e non ha nascosto che gli piacerebbe ampliare ulteriormente il suo personaggio; Jason Bateman tornerebbe in Ozark subito, in un secondo, come ha specificato in un'intervista.

Nel cast della serie anche Laura Linney, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner e Julia Garner.



Sul nostro sito potete recuperare l'ultima recensione della seconda parte di Ozark, la serie che si è conclusa con la chiusura della stagione 4 dello show pubblicato su Netflix dal 2017.