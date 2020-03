Ozark: l'attesa terza stagione è disponibile su Netflix

Ottima notizia per tutti i fan della serie di Netflix con protagonista Jason Bateman: oltre al recap della storia di Ozark, il colosso dello streaming ha pubblicato le puntate inedite dello show, giunto alla terza stagione.

La serie, ambientata nell'omonimo paese nel Missouri, ha riscosso un notevole successo tra il pubblico di Netflix, grazie alla presenza di nomi importanti e ad una storia avvincente. La stagione è composta da 10 puntate, disponibili già da oggi, che ci mostrano come continua la storia della famiglia Byrde. Come potete vedere nel trailer di Ozark 3, gli episodi inediti saranno ambientati sei mesi dopo il finale della seconda stagione, Martin e Wendy sono impegnati con la gestione del loro casinò, ma una serie di scontri tra i due minano seriamente il loro rapporto.

Oltre al già citato protagonista, nello show troveremo anche Laura Linney, vincitrice di un Emmy per il suo personaggio, con lei saranno presenti anche Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Julia Garner e Jordana Spiro. Anche Jason Bateman ha vinto un Emmy per il suo lavoro nella serie: nel suo caso si tratta di un premio per la miglior regia, assegnatogli per la puntata intitolata "Reparations".

Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre notizie sulla serie, magari il rinnovo per una quarta stagione, visto il grande successo ottenuto dalle precedenti.