Ozark, quanto sarà tragico il finale? Le parole dello showrunner spaventano i fan

L'ultima stagione di Ozark è iniziata col botto su Netflix, ma secondo quanto dichiarato dallo showrunner Chris Mundy l'ultimo ciclo di episodi sarà davvero sconvolgente.

Come saprete, infatti, la stagione finale dell'acclamata serie thriller diretta e interpretata da Jason Bateman è arrivata sulla piattaforma suddivisa in due parti, ognuna delle quali composta da sette episodi: con i primi sette episodi già disponibili su Netflix, i fan si stanno domandando che cosa succederà nelle ultime puntate di Ozark e lo showrunner a tal proposito ha risposto:

"La parte finale della serie si focalizzerà in tutto e per tutto su Marty e Wendy e sul loro matrimonio. Certo, di solito abbiamo raccontato tutti gli eventi della serie attraverso il punto di vista del matrimonio, ma gli ultimi sette episodi per i Byrdes saranno una prova: dovranno domandarsi fino a che punto sono disposti ad arrivare, fino a che punto sarà sicuro continuare a fare questo gioco e quando arriverà l'ora per uscire di scena. Gli ultimi sette episodi riguardano molto intensamente la solidità del matrimonio e della famiglia. E non dimentichiamo Ruth, che di quella famiglia è una sorta di estensione".

