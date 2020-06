Ozark, è ufficiale: la serie Netflix si concluderà con la quarta stagione

È Variety a rendere noto che Ozark, l'apprezzata serie Netflix con protagonisti Jason Bateman e Laura Linney, è stata rinnovata ufficialmente per una quarta e ultima stagione.

"Siamo felici che Netflix abbia riconosciuto l'importanza di Ozark ancora una volta per porre fine alla saga dei Brydes in modo corretto" ha dichiarato lo showrunner Chris Mundy. "È stata una grande avventura per tutti noi, sia sullo schermo che fuori, perciò siamo entusiasti di avere l'opportunità di concludere la serie nel modo migliore possibile."

A differenza dei primi archi narrativi, la quarta stagione sarà divisa in due parti da 7 episodi ciascuna per un totale di 14 episodi. Mundy farà ritorno come showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre nel cast ritroveremo Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, e Lisa Emery.

Bateman, che grazie allo show ha ottenuto anche un Emmy per la regia, ha commentato così l'annuncio: "Una stagione più estesa significa problemi ancora più grandi per i Byrnes. Sono entusiasta di questa chiusura col botto."

Che aspettative avete nei confronti del finale? Fatecelo sapere nei commenti. Tutti gli episodi della serie, lo ricordiamo, sono attualmente disponibili su Netflix. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di Ozark 3 e la spiegazione del finale di stagione.