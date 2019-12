Ozymandias e Dr Manhattan: il finale di Watchmen chiude il cerchio della vecchia guardia

L'episodio conclusivo di Watchmen è stato appena trasmesso e con esso si chiude la storia dei controversi eroi iniziata da Alan Moore e Dave Gibbons nel 1988: finalmente il destino di Adrian Veidt e del Dr. Manhattan è stato rivelato e, se non temete gli spoiler, ecco le ultime pagine dei due eroi.

All'inizio della 1x09, intitolata See How They Fly, sia Ozymandias che Jon Osterman sono in una difficile posizione: il primo, intrappolato sul satellite Europa, trenta disperatamente di tornare sulla Terra, mentre il secondo è alle prese con la Settima Cavalleria, che alla fine dell'ottavo episodio era riuscito a metterlo con le spalle al muro.

Cogliendo una rara finestra d'opportunità, l'onnipotente Dio blu riesce a teletrasportare Veidt, Looking Glass e Laurie Blake a Karnak, la fortezza della solitudine di Ozymandias, poco prima di morire per mano di Lady Trieu.

Con un sapiente uso della tecnologia e un tempismo degno dei migliori colpi di scena, Veidt riuscirà a sventare i piani di Trieu (il cui passato è stato rivelato): una pioggia di piccoli calamari congelati cadrà sulla città di Tulsa, distruggendo la strumentazione della scienziata vietnamita prima che quest'ultima rubi i poteri al Dr. Manhattan.

La speranza di Veidt di vedersi finalmente riconosciuto il "merito di aver salvato l'umanità" dovrà scontrarsi con l'amara realtà quando l'agente Blake dell'FBI lo arresterà per la strage del 1985, in cui persero la vita ben 3 milioni di persone.

Il finale di stagione della serie scritta e diretta da Damien Lindelof chiude, dunque, l'arco narrativo della seconda squadra di Minuteman, lasciata in sospeso da Moore alla fine del fumetto: con Daniel Dreiberg/ Nite Owl e Adrian Veidt entrambi prigionieri speciali degli Stati Uniti, e Blake, che continuerà il suo lavoro di agente federale, l'intera squadra appende definitivamente la maschera al chiodo.

Per maggiori dettagli non perdete la nostra recensione del Watchmen di Lindelof e l'articolo sull'eredità del Dr Manhattan.