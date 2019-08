Pablo Larrain alla regia della mini-serie La storia di Lisey con Julianne Moore

Stephen King la reputava una delle sue trame che avrebbe tanto voluto vedere trasposta sullo schermo. La storia di Lisey è stato pubblicato nel 2006 e ora il desiderio di King sta per essere esaudito, visto che Apple ha deciso di produrre una mini-serie da otto episodi, scritti proprio dal celebre romanziere. A dirigere lo show sarà Pablo Larrain.

A svelare il nome del regista che si occuperà della mini-serie è stata la star dello show, il premio Oscar Julianne Moore, che in una chiacchierata con il Boston Globe ha svelato la presenza del cineasta nel progetto.

Le riprese cominceranno molto probabilmente nel corso dell'autunno. La storia di Lisey è descritta come una mini-serie profondamente personale che segue Lisey due anni dopo la morte del marito.



La serie esplora una serie di eventi che la indirizzano verso realtà incredibili su suo marito che aveva represso e dimenticato, e che ora dovrà affrontare. J.J. Abrams produrrà il progetto con la sua BadRobot Productions. Julianne Moore, Stephen King e Ben Stephenson saranno i produttori esecutivi dello show.

Il premio Oscar Julianne Moore parteciperà da protagonista ne La storia di Lisey e sarà anche nel cast di di un mediometraggio diretto da Luca Guadagnino.

Moore ha conquistato l'Academy Award per il suo ruolo nel film Still Alice, per il quale ha vinto anche un Golden Globe e un BAFTA Award.