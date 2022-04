Pablo Schreiber celebra il successo di Halo e risponde agli hater: 'Vi rispetto'

Pablo Schreiber ha lavorato duro per Halo e così con un post sui social network l'interprete dell'iconico Master Chief ha voluto celebrare il travolgente successo della serie Paramount+ mandando anche un messaggio a quei detrattori che non hanno creduto in questa produzione sin dalle prime fasi della sua lavorazione.

"Un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno supportato il nostro spettacolo", ha scritto Schreiber. "Siamo stati il ​​secondo show di intrattenimento più visto in streaming negli Stati Uniti la scorsa settimana dietro la pellicola che ha vinto l'Oscar come miglior film e il più visto in assoluto in Canada! Prossimamente arriveremo anche in altre nazioni ma per ora, Halo è ufficialmente un grande successo, e presto diventerà un vero e proprio fenomeno mondiale! A tutti i fan che hanno atteso questo momento per così tanto tempo e ai nuovi arrivati ​​che hanno ci hanno sostenuto e dato tutto il loro travolgente amore, non posso che dire di essere onorato di essere al servizio di questo fantastico universo con una grande storia".

E viste le molteplice critiche rivolte ad Halo, Pablo Schreiber si è rivolto anche agli hater: "Per tutti i 'tifosi' che hanno tifato contro la propria squadra, che hanno odiato lo spettacolo prima di vederlo e non hanno criticato tutto ciò che abbiamo fatto, posso dire solo che vi rispetto, rispetto la vostra opinione e vi amo anch'io. Perché la verità è che amiamo la stessa cosa. E continuerò a lavorare sodo ogni giorno per rendere questo spettacolo sempre migliore, nel tentativo di portare attenzione e rispetto a all'universo di Halo che amiamo così tanto. Per tutti di noi...".

Cosa ne pensate delle parole dell'interprete di Master Chief? Ditecelo nei commenti.