Pace tra la D'Urso e Sgarbi, che non si scusa ma porta le rose in studio. Il video

Esattamente una settimana fa, sul web diventava virale il video della lite tra Sgarbi e Barbara D'Urso, avvenuta durante la puntata di domenica di Live - Non è la D'Urso. Nella serata di ieri c'è stato un chiarimento tra i due, con Sgarbi che però non ha chiesto scusa alla conduttrice ma le ha portato un mazzo di rose.

Il critico d'arte è però tornato anche sulla lite e sulla parola "raccomandazione", che è stata evidentemente travisata. "Avevo pensato di fare con te un discorso sulla raccomandazione. Io portandola in TV ho ad esempio raccomandato Eleonire Casalegno perchè l'ho fatta vedere. C'è stato un equivoco" ha affermato Sgarbi, il quale ha aggiunto che Berlusconi le aveva raccomandato la D'Urso perchè brava.

"Io che cosa avrei potuto fare per te? Non c'è la materia proprio. Hanno parlato molto di noi, che abbiamo reso allegro una parte d'umanità mentre in giro si parla solo del Coronavirus. E' straordinario che sia accaduto qualcosa di così violento pur non essendoci nulla. Mi hai detto di andare via. Io ero tuo ospite, ed un ospite non si caccia. Forse merito anch'io delle rose" ha continuato Sgarbi.

Carmelita dal suo canto ha sempre negato di essere stata raccomandata: "io sono andata via di casa da ragazzina lottando per la meritocrazia. L'ho insegnata ai miei figli che hanno un loro lavoro, un loro cognome e che sono cresciuti nel fermo proposito di non essere raccomandata. Il termine raccomandata mi ferisce se si parla di me. Tu hai reagito in maniera violenta e io l'ho trovato scomodo. Un uomo deve essere sempre gentile nei confronti di una donna, soprattutto se colto. Ti invito perchè amo la tua intelligenza e la tua cultura, ma sono rimasta male. Accetto le rose, non ho ricevuto le scuse ma va bene così".

Nel frattempo però per la D'Urso si è aperto il caso di Vittorio Feltri che ha pesantemente insultato la trasmissione sul proprio account Twitter.