Pachinko: è arrivato il trailer della nuova serie con Yuh-Jung Youn di Minari!

L'adattamento della Apple di Pachinko, bestseller di Min Jin Lee, arriverà sulla piattaforma il 25 Marzo, e si presenta adesso in un trailer.

La serie, creata da Soo Hugh che l'ha anche scritta, diretta e ne è showrunner, racconta la storia di una famiglia di immigrati coreani attraverso gli occhi di quattro generazioni. Si partirà dalla Corea del Sud nel 1900, dove la vicenda prenderà il via dalla narrazione della matriarca Sunja, fino a raggiungere gli anni 80, quando a raccontarci la vicenda sarà il nipote della donna, Solomon. Si passerà dalla Corea del Sud al Giappone, fino ad arrivare agli Stati Uniti, in una grande storia che porterà sui nostri schermi temi come il destino, la resilienza, e il sogno.

La cosa interessante è che nella serie si parleranno in tre lingue: coreano, giapponese e inglese. Il cast sarà guidato da Yuh-Jung Youn, vincitrice di un'Oscar con il film Minari. La donna sarà Sunja, personaggio che sarà interpretato anche da Minha Kim nella sua versione adolescente da Yu-na Jeon in quella da bambina. Accanto a loro ci saranno Lee Minho, Jin Ha, Anna Sawai, Enchae Jung, Inji Jeong, Jimmi Simpson, Junwoo Han, Kaho Minami, Steve Sanghyun Noh e Soji Arai.

