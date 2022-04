Pachinko - La Moglie Coreana: Apple rinnova la serie per una Stagione 2

Come riportato nelle ultime ore da Variety, Apple ha deciso di rinnovare Pachinko - La Moglie Coreana per una seconda stagione dopo l'incredibile successo di critica ottenuto con la prima e convincente stagione, che termina la sua corsa oggi sulla piattaforma digitale Apple TV+ con l'ultimo degli otto episodi previsti. Un'ottima notizia.

"Le parole non possono esprimere la mia gioia nel poter continuare a raccontare la straordinaria storia di questa indomabile famiglia", ha commentato la creatrice della serie Soo Hugh in una dichiarazione. "Sono grata all'incredibile team di Apple e allo studio Media Res per aver creduto e sostenuto questo show e ai nostri appassionati fan che hanno fatto il tifo per noi. È un onore poter continuare a lavorare con questo fantastico cast e con la troupe".

Oltre ad aver sviluppato la serie Hugh ha svolto anche il ruolo di showrunner. Kogonada e Justin Chon hanno diretto quattro episodi ciascuno della prima stagione e sono anche produttori esecutivi. Michael Ellenberg e Lindsey Springer producono per Media Res, Theresa Kang-Lowe produce per Blue Marble Pictures e Richard Middleton è anch'egli produttore esecutivo.

Pachinko - La Moglie Coreana racconta la storia di una famiglia di immigrati coreani attraverso gli occhi di quattro generazioni. Si partirà dalla Corea del Sud nel 1900, dove la vicenda prenderà il via dalla narrazione della matriarca Sunja, fino a raggiungere gli anni 80, quando a raccontarci la vicenda è il nipote della donna, Solomon. Si passa dalla Corea del Sud al Giappone, fino ad arrivare agli Stati Uniti, in una grande storia che porta sui nostri schermi temi come il destino, la resilienza, e il sogno.

Su queste pagine la nostra intervista a Youn Yuh-jung e le prime impressioni su Pachinko.