Al Pacino va a caccia di nazisti nel trailer della serie Hunters per Amazon

Realizzata da Amazon Studios, Hunters è una nuova serie tv che vede protagonista una star come Al Pacino. Prodotta da Jordan Peele e creata da David Weil, Hunters è pronta per arrivare su Prime Video con una prima stagione da dieci episodi nel 2020. Si tratta del ritorno di Pacino in tv da Paterno di Barry Levinson, film tv trasmesso nel 2018.

Hunters segue un gruppo di cacciatori di nazisti che scoprono che alti funzionari del regime vivono segretamente a New York e dintorni, lanciandosi in una sanguinosa ricerca per farsi giustizia da soli. Tuttavia scopriranno una cospirazione con dei nuovi piani di genocidio, il che significa che non si tratta solo di una semplice vendetta. Significa impedire che l'Olocausto si ripeta.

Un 'Bastardi senza gloria' newyorchese, Hunters comprende nel cast volti noti come Logan Lerman, Josh Radnor e Lena Olin.



Il premio Oscar Al Pacino in questo 2019 ha partecipato a pellicole di grande appeal come C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, dove interpreta Marvin Schwarzs. Alla Festa del Cinema di Roma è stato invece presentato l'ultimo lavoro di Martin Scorsese, The Irishman, dove Pacino interpreta il leader sindacalista Jimmy Hoffa, scomparso negli anni '70, e del suo amico e sicario della mafia, Frank Sheeran, interpretato da Robert De Niro.

Nel cast di Hunters anche Kate Mulvany. Al Pacino è stato protagonista anche del primo teaser di Hunters, uscito ad inizio novembre.