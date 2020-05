Al Pacino: com'è recitare con una leggenda del cinema? Il cast di Hunters racconta

Tra le leggende del cinema c'è sicuramente Al Pacino, che nella sua ultima prova sul set di Hunters, tra le ultime produzioni targate Amazon Prime Video, ha stregato l'intero cast: saranno proprio i suoi colleghi a raccontarci cosa significa lavorare con professionista brillante e stellare come il protagonista di Scarface.

Ad aprire le danze lo stesso David Weil, creatore della storia, che definisce "un sogno aver avuto Al Pacino nella storia. È stato il nostro migliore collaboratore: ha dato tutto se stesso al set, a questo mondo, alla storia. È stata l'occasione ti capita una sola volta nella vita, qualcosa di irripetibile"

Logan Lerman, co-protagonista, ha affermato: "Per me è una vera icona, è una pietra miliare del cinema, ma allo stesso tempo è una presenza disarmante per la sua gentilezza ed umiltà"

Tiffay Boone lo ha invece detto: "Ogni volta che recitavamo insieme mi insegnava molto sulla libertà di espressione, era come andare a lezione con un fuoriclasse ogni giorno".

Kate Mulvany: "È estremamente inclusivo, non si tratta di far funzionale qualcosa, ma di lavorare con l'intera squadra. È straordinario".

"Si è impegnato molto nel creare questo personaggio, veniva ogni giorno a lavoro con curiosità e rispetto per il lavoro, penso che più di tutti noni si sia immedesimato nel ruolo",ha detto Louis Ozawa.

Il protagonista di How I Met Your Mother Josh Radnor lo ha lo ha descritto come "sempre rilassato, prende tutto il tempo di cui ha bisogno: è sempre a caccia del momento più vero in assoluto".

Che lavorare con un mostro sacro del cinema fosse un'esperienza tanto unica potevamo, forse, solo immaginarlo, ma il fascino e l'ammirazione che Pacino ha suscitato nei suoi colleghi è qualcosa che può essere difficilmente spiegato a parole, ma che forse è uno dei motivi che stanno alla base della sua leggenda.

Per altre curiosità scoprite come Weil ha convinto Pacino ad unirsi ad Hunters, serie decisamente insolita che, si spera, potrebbe essere rinnovata per una seconda stagione.