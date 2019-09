Padre Gabriel non teme la storyline del fumetto per The Walking Dead 10

Quando sei un personaggio principale di The Walking Dead sai già che, prima o dopo, con ogni probabilità di toccherà una fine dolorosa e sanguinolenta: è più una questione che riguarda il quando e il come, piuttosto che il se.

Il momento sembra avvicinarsi pericolosamente anche per il Padre Gabriel di Seth Gilliam, che nella storyline del fumetto non se la passa esattamente alla grande dopo la comparsa dei Sussurratori. Lo stesso Gilliam è consapevole della cosa, ma non sembra troppo spaventato dall'idea.

"Non si mette bene per Gabriel quando arrivano i Sussurratori. […] Non sono nervoso per questo. Voglio dire, sai bene che a nessuno viene promesso di arrivare al giorno dopo. Così sai che quando accade, accade. Voglio che l'uscita di Gabriel dallo show sia un momento lirico. E penso che il momento della sua morte nel fumetto lo sia… Appeso a testa in giù, urlante!" ha raccontato l'attore, che ha quindi mostrato come unica volontà quello di meritarsi un'uscita di scena degna del personaggio, esattamente come pensato da Robert Kirkman.

Gilliam non è l'unico a non prendere troppo sul serio la morte del suo personaggio: anche Chandler Riggs, ad esempio, continua a scherzare sulla dipartita del suo Carl. Chi invece è atteso per rivestire un ruolo da protagonista in questa decima stagione è Carol, che secondo Melissa McBride farà cose mai viste prima.