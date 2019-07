Il padre di Rose Leslie intenzionato a candidarsi con il Brexit Party

Le politiche secessioniste di casa Stark sembrano aver fatto breccia nella famiglia di Rose Leslie dopo la sua unione in matrimonio con Kit Harington/Jon Snow. Il padre dell'attrice ha infatti annunciato di volersi candidare con il Brexit Party alle prossime elezioni scozzesi.

Leslie era stato precedentemente espulso dal Partito Conservatore in seguito all'accusa di aver evaso delle tasse, gesto da lui motivato come una protesta nei confronti della corruzione dilagante nel sistema giudiziario scozzese.

Sulla volontà di schierarsi a favore della Brexit Sebastian Arbuthnot-Leslie ha dichiarato: "Il Brexit Party sta mettendo in atto delle politiche che noi crediamo possano esercitare un grosso fascino sugli scozzesi. Il Brexit Party parte con l'intenzione di rendere la Scozia quanto più indipendente sia possibile, così che le Highlands possano pensare ai loro affari e le Lowlands non debbano subire l'accentramento del potere a Dublino".

Il probabile futuro oppositore di Leslie, Colin Clark, non è sembrato troppo preoccupato dalle intenzioni del suo avversario: "Abbiamo bisogno di ricominciare a pensare alle cose importanti per le persone: la salute, l'educazione e il lavoro" ha dichiarato.

Chissà cosa penseranno i coniugi Harington di questa presa di posizione! Per chi volesse rivederli in azione nei panni di Ygritte e Jon Snow, comunque, anche in Italia è in arrivo la Complete Edition di Game of Thrones. Mentre la serie prequel è in preparazione, intanto, Martin si è dichiarato dubbioso sulle possibilità di ripetere il successo di GoT.