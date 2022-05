'Il Padrino non è eccezionale', ha dichiarato una star della serie tv su Il Padrino

Dopo le dichiarazioni di Dan Fogler sul suo ruolo da Francis Ford Coppola per la serie tv The Offer, che racconta il difficile making of de Il Padrino, l'attore Patrick Gallo ha rilasciato un'intervista che sta già facendo discutere i fan sui social.

Gallo, che nella serie tv Paramount Plus ha interpretato Mario Puzo, ovvero l'autore del libro "Il Padrino" dal quale il film è tratto, ha infatti dichiarato di aver giudicato pessimo il romanzo originale, che a suo modo di vedere è infinitamente inferiore al film di Coppola: "Ho letto il libro solo tantissimi anni dopo aver visto il film, come credo che abbiano fatto tantissime altre persone in realtà" ha confessato Gallo. “Ma ho sempre amato molto di più il film. Probabilmente lo guardo due volte l'anno, ancora oggi. Il libro, non penso che sia eccezionale. E sono convinto che neanche Puzo pensasse che fosse fantastico. L'ha scritto per pagare dei debiti, è una cosa risaputa. Penso che il libro sia stato scritto al solo scopo di far nascere il film. Il film d'altro canto è semplicemente geniale, e un esempio spettacolare di regia e narrazione vera".

Mario Puzo ha scritto il romanzo principalmente per obblighi finanziari, ma il successo gli è servito per arrivare a Hollywood. Secondo Gallo era quello l'obiettivo principale dell'autore, e si è stupito di ciò che ha scoperto sul suo conto mentre studiava il suo personaggio in vista della serie. “Penso che ciò che mi ha sorpreso di più sia stato il suo amore viscerale per Hollywood. Amava tutta quella gente di Los Angeles, il che è strano per uno di New York. Io non volevo impersonare Mario, ma piuttosto usare il suo lavoro come una mappa per orientarmi e comprendere il suo carattere", ha aggiunto. “Era uno scrittore straordinario, un vero poeta”.

