Quanto sono stati pagati gli attori di Mare Fuori?

Non è sempre facilissimo avere la certezza dei guadagni dei singoli attori, soprattutto se ce ne sono tanti e per una serie corale come Mare Fuori. Però cerchiamo di capire assieme quanto hanno guadagnato gli attori e le attrici per la serie Rai.

Come dicevamo, non c'è una cifra specifica per il guadagno di ogni attore di Mare Fuori, però il regista della serie, Ivan Silvestrini, ha parlato dei cachet degli attori. Che, come è comprensibile, anche per la serie Rai variano a seconda dell'esperienza, del ruolo, del minutaggio e di tanti altri fattori messi assieme.

Anche perché un attore, anche per quanto riguarda Mare Fuori, non ha uno stipendio mensile "canonico", diciamo, ma guadagna a posa, cioè un tot per ogni giorno di lavoro.

Ci sono poi le stime che si fanno per prodotti simili, dividendo appunto per ruolo (attore protagonista, secondario, ecc.) e secondo queste stime i protagonisti potrebbero guadagnare circa 10mila euro a episodio, importo che ripetiamo varia a seconda dei fattori che abbiamo elencato prima.

Possiamo quindi definire protagonisti di una serie così quelli che appaiono in tutti gli episodi e che hanno un minutaggio maggiore rispetto agli altri. Poi ci sono i secondari e via via fino alle comparse, che hanno uno stipendio di circa 100 euro lordi al giorno.

Capite quindi che il range di cachet è davvero enorme e soprattutto, come raccontava Silvestrini su Instagram, cambia tantissimo da attore ad attore e da ruolo a ruolo. Questa però potrebbe essere un'infarinatura generale per farvi un'idea dei guadagni degli attori in Mare Fuori.

