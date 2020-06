Pago sulla rottura con Serena Enardu: 'Così ho scoperto il tradimento', ma lei non ci sta

La storia tra Pago e Serena Enardu è stata uno dei passatempi preferiti degli amanti del gossip italiano negli ultimi mesi: un tira e molla che sembra non avere fine, soprattutto dopo gli ultimi colpi di scena che il cantante si appresta a svelare nel libro in uscita.

Il noto settimanale Chi ha infatti anticipato alcuni stralci del libro che Pago pubblicherà nel corso di giugno: nell'estratto viene raccontata la versione del diretto interessato sulla scoperta del tradimento della sua ormai ex-compagna.

"L’11 maggio il crollo. […] Succede qualcosa dal quale non si può più tornare indietro […] Ti chiudi in bagno. Il tuo cellulare però resta fuori. Non lo avrei mai fatto. Non l’ho mai fatto. Sono un buono. Chi mi conosce lo sa. Non resisto. Prendo lo smartphone in mano e lo sblocco. Guardando la lista dei messaggi su WhatsApp, corro velocemente sotto il nome Ale con accanto un emoticon con un orsetto. Già, non ci volevo credere. Quello che leggo, quello che ascolto (ebbene sì anche gli audio) è un qualcosa che non mi fa nemmeno male. È solo una realtà di m***a che devo accettare. Serena, tu non hai avuto un flirt di due giorni in Sardegna con questo ragazzo come mi hai voluto far credere. Ma è stata una vera storia d’amore. E il tutto succedeva, combaciando le date, proprio nel periodo in cui volevi tornare con me. Quando sei uscita dal bagno, quel telefono l’ho lanciato sul lavandino. Ti ho guardato e ti ho detto: 'Menomale che mi avevi detto tutto'. La frase che non scorderò mai, però, è una: 'Ci sono stata più volte'" si legge nel passaggio evidenziato da Chi.

L'Ale in questione è ovviamente Alessandro Graziani, tentatore di Enardu ai tempi di Temptation Island. Lei, però, ha immediatamente risposto con un video in cui accusa il cantante di "dire fesserie". Di recente, intanto, proprio Serena Enardu ha duramente replicato ai suoi hater.