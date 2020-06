Pago dopo la rottura con Serena Enardu: 'Quando finisce una storia se ne può riparlare'

Dopo la fine della storia d'amore con Serena Enardu, resa ufficiale da Serena qualche settimana fa, Pago ha fatto una chiacchierata nella trasmissione radiofonica I Lunatici di RaiRadio 2 parlando del suo rapporto finito ed anche della "nuova" notorietà acquisita.

Sembra tutto sommato tranquillo Pago, che la visibilità ottenuta con Temptation Island ed il Grande Fratello Vip hanno fatto diventare preda dei media e del gossip. Il cantante dichiara di come la sua vita è cambiata adesso che è sulla bocca di tutti per la fine della sua relazione:

"C'è chi ti massacra, chi ti vorrebbe sempre con una donna, chi invece non ti ci vorrebbe mai vedere" e prosegue dicendo che: "C'è chi dice che piange per me, che piange per la coppia, ma non ci puoi pensare. Già quando finisce una storia stai male, se poi stai dietro a tutti diventa impossibile. Scelgo io cosa fare della mia vita, non possono scegliere i follower, anche se ci tengono tanto. Non ci capiamo niente noi, figuratevi chi non c'entra niente. Comunque, la mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare".

Anche con la sua ex moglie, Miriana Trevisan, Pago è rimasto in ottimi rapporti, anche se ammette che all'inizio hanno avuto anche loro un periodo burrascoso, e solo in un momento successivo hanno riflettuto su quale fosse il modo migliore per avere un rapporto civile.

Come sappiamo, infatti, le ultime settimane sono state un continuo battibeccare con la sua ex Serena Enardu: prima le dichiarazioni sul tradimento di Pago, poi Alessandro Graziani che risponde alle accuse di Pago e Serena che rivela i reali motivi della rottura, non proprio un epilogo felice, si direbbe.



Ma Pago è fiducioso: "Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani [...] Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c'è sempre qualche incomprensione di troppo".

Noi ci auguriamo che questa vicenda si possa concludere in tranquillità per entrambi, e aspettiamo di avere altri aggiornamenti dai diretti interessati.